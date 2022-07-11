Уничтожена военная вражеская техника, среди оккупантов есть погибшие.

Украинские военные уничтожили командный пункт врага в Херсонской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

"По предварительной информации, те звуки, которые ночью слышали в Каховке и поблизости – это четкое попадание наших Вооруженных сил в Таврийске", – написал он.

"Уничтожен передвижной командный пункт врага, военная техника, радары и антенны, ПВО, которые там наставили орки, есть 200-е россияне. Начало недели многообещающее", – добавил Хлань.

Ранее сообщалось, что 10 июля ударная авиация Воздушных Сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27, нанесла очередные удары по российским оккупационным войскам: "На этот раз уничтожен командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками, до десяти боевых бронированных машин и живую силу раш*стов".

Тем временем в Херсоне в связи с приближением ВСУ к городу оккупанты усиливают блокпосты и готовятся к уличным боям.

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