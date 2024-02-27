Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Европа расставляет правильные акценты

В Офисе президента Украины позитивно отреагировали на обсуждение странами Европы идеи, высказанной президентом Франции Эмануэлем Макроном, относительно возможности отправки войск НАТО в Украину.

Как пишет Reuters, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что это указывает на осознание Западом рисков, которые несет агрессия РФ.

"Это свидетельствует, во-первых, об абсолютном осознании рисков, которые несет Европе милитаристская, агрессивная Россия", - сказал Подоляк в письменном комментарии к заявлению Макрона.

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Он отметил, что на данном этапе важно ускорить поставки военной техники в Украину.

"Начало дискуссии о возможности прямой поддержки Украины вооруженными силами следует рассматривать как желание расставить правильные акценты, более четко осветить риски", - добавил Подоляк.

Заявление Макрона о возможности введения войск в Украину - реакция мира

По итогам встречи европейских лидеров в Париже президент Франции заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем. Эту идею поддержал также премьер-министр страны Габриэль Атталь.

В то же время другие страны Европы одна за другой начали заявлять, что не планируют посылать свои войска в Украину. Общую позицию НАТО выразил и генсек Альянса Йенс Столтенберг, заявив, что союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине, но об отправке военных сил речь не идет.

В Кремле заявили, что отправка западных войск в Украину будет означать прямое столкновение России с НАТО.

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