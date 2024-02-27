Шольц утверждает что вчерашняя дискуссия лишь подтвердила старую договоренность избегать прямого конфликта с РФ.

Венгрия и Германия отвергли идею отправки в Украину войск стран НАТО. Как пишет Sky News, соответствующие заявления сделали представители правительств этих двух стран.

Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не желает отправлять Киеву оружие или войска и что его позиция по этому поводу является "твердой".

Канцлер Германии Олаф Шольц пошел немного дальше и заявил, что в Украине не будет не только немецких войск, а вообще ни одного европейского солдата или солдата НАТО.

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"Еще раз в очень хорошей дискуссии было обсуждено, что то, о чем мы договорились с самого начала между собой, также касается будущего - а именно то, что на украинской земле не будет никаких сухопутных войск, никаких солдат, которых туда могли бы отправить страны Европы или страны НАТО", - сказал он.

На Западе обсудили отправку своих войск в Украину

Как писал УНИАН, накануне вечером президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время встречи лидеров НАТО среди прочего участники обсудили вопрос возможной отправки своих войск в Украину. Он отметил, что согласия по этому вопросу нет, но исключать этого нельзя.

Эту информацию подтвердил и президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что дискуссия была бурной, но энтузиастов отправить свою армию на помощь Украине не нашлось.

В Кремле заявили, что отправка западных войск в Украину будет означать прямое столкновение России с НАТО.

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