Украинские войска отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой, заявил спикер войск "Таврия" Лиховий.
ВСУ отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой
15:56, 27.02.240 мин. обновляется
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