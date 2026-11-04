Полчаса без экстренных отключений в сутки: для Киева и области обновили ограничения

Сложная ситуация наблюдается также и в некоторых других регионах.

В результате ударов российских оккупантов в Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии – с 11 часов утра среды, 4 ноября, для столицы и с 11:20 для региона, сообщает ДТЭК.

До этого аварийные отключения света в Киеве ввели утром во вторник, 3 ноября. Они длились около суток – примерно до 10:30 среды. После их отмены система не выдержала уже полчаса, и аварийные отключения возобновились.

Следует отметить, что накануне вечером "Укрэнерго" не сообщало о введении стабилизационных отключений в своем официальном аккаунте в Telegram.

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Об аварийных отключениях света с 05:12 среды в Черкасской области также сообщает местное облэнерго. Параллельно в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений.

О сложной ситуации в энергосистеме свидетельствует и то, что в Сумской области с момента обнародования графиков на среду в течение ночи и утра 4 ноября 5 раз вносились изменения, сообщает местное облэнерго.

Обновлено 13:00. Благодаря круглосуточной работе энергетиков ночью удалось частично стабилизировать ситуацию в энергосистеме после вчерашних масштабных атак врага, сообщает "Укрэнерго". Аварийные отключения продолжают действовать только в Харьковской области.

В то же время, ситуация в энергосистеме остается сложной, особенно в Киеве и Киевской области, говорится в сообщении.

Обновлено 13:20. Вскоре аварийные отключения объявили также в Днепропетровской области, сообщает ДТЭК.

"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - отметили в компании.

Ситуация в энергосистеме Украины – главные новости

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщает, что в целом по Украине в ночь на 3 ноября было около 20 поражений энергетических объектов. Он рассказал, какие цели были в приоритете у врага и чего ожидать дальше.

При этом директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что киевские власти к началу пятого года войны практически ничего не делали для обеспечения энергетической устойчивости города – или делали совершенно недостаточно.

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