Примечательно, что Россия без колебаний нацелила на Украину северокорейские ракеты и иранские беспилотники.

Недавно Соединенные Штаты прислали Украине первую партию новых высокоточных бомб большой дальности, способных поражать цели на оккупированных территориях. Однако несмотря на большую дальность, это оружие не удастся использовать для поражения военных объектов в самой России, ведь такие действия Запад запрещает.

Как пишет The Telegraph, США не позволят этого из-за страха, что американское оружие, которое поражает цели в России, может спровоцировать эскалацию конфликта. И ограничения на использование Киевом западного оружия ставят Украину в затруднительное положение.

"От американских бомб до британских и французских крылатых ракет, западные партнеры Киева предоставляют свое мощнейшее оружие при условии, что Украина будет использовать его только в пределах своих границ (включая Крым). Это ограничение является ошибкой, и его легко исправить, просто уведомив Украину, что оно отменено. Несмотря на тупик в Конгрессе и задержки в европейском производстве боеприпасов западные союзники Киева могут помочь Украине мгновенно – только этим изменением политики", – говорится в материале.

Нынешние ограничения ставят Украину в затруднительное положение, поскольку ракеты, которые поражают мирные украинские города, часто выпускаются над территорией России самолетами, которые взлетают с аэродромов внутри России. То же самое касается российских ударных дронов. Они покидают базы в России только для того, чтобы атаковать жилые дома в Украине.

"Ограничение использования Украиной западных боеприпасов не полностью предотвращает удары внутри России, но оно побуждает Киев использовать более нетрадиционные средства – беспилотники, авиационные бомбы и диверсии. Украина также использует ограниченные запасы старых и менее точных советских ракет. Но ударные дроны Киева движутся медленнее, чем западные ракеты и бомбы, что может сделать их более уязвимыми для российской ПВО. И когда обломки перехваченных беспилотников падают на российские города, это подпитывает пропагандистскую машину Путина. Очевидно, что более точное западное оружие уменьшит сопутствующие убытки в России и уменьшит жертвы среди гражданского населения", – отмечает издание.

Отмечается, что Украина упорно работает над разработкой собственных ракет большой дальности. Однако нужно время, чтобы они были готовы к широкому использованию на поле боя. В то же время западное оружие доказало свою эффективность во время ударов по российским военным базам на оккупированной украинской территории – там разрешено использовать как поставленные США ATACMS, так и крылатые ракеты из Франции и Великобритании.

Удары из этого оружия разрушили штаб Черноморского флота России, поразили российскую подводную лодку и уничтожили десятки российских вертолетов. В результате – Кремль вывел несколько своих ценных военных кораблей и самолетов из оккупированной части Украины на базы и порты в России.

"Ограничение на использование Киевом западного оружия является особенно ценным подарком для Москвы, поскольку Россия имеет гораздо больше самолетов, чем ангаров для их размещения. Это оставляет ценные военные самолеты и вертолеты открытыми. Кремль знает, что многие его самолеты уязвимы перед украинскими ударами, поэтому РФ начала рисовать самолеты-приманки на своих авиабазах. Эти приманки выглядят не очень убедительно на спутниковых снимках высокого разрешения, но они могут ввести в заблуждение украинские ударные беспилотники, которые полагаются на базовые камеры. Усовершенствованное западное оружие реже сталкивается с этой проблемой", – пишет автор материала.

Между тем западные официальные лица обеспокоены тем, что потенциальное использование их оружия по территории РФ приведет к эскалации – даже к "Армагеддону" – или подпитает пропагандистскую машину Путина, которая выставляет вторжение в Украину как войну против Запада. Но эти опасения безосновательны, ведь даже при отсутствии доказательств РФ уже утверждает, что западные боеприпасы использовались для атак по территории России.

Так, когда в конце прошлого года в российском Белгороде прогремели взрывы, Кремль обвинил Украину в использовании чешского оружия для атаки. Когда транспортный самолет был сбит над российским воздушным пространством, Кремль утверждал, что использовалась система ПВО, поставленная США.

Примечательно, что Россия, в свою очередь, без колебаний нацелила на Украину северокорейские ракеты и иранские беспилотники. Российские ракеты также нарушали воздушное пространство Польши, которая является членом НАТО.

"Украина ведет экзистенциальную войну, и победа Киева против все более опасного Путина имеет решающее значение для безопасности Европы, НАТО и Соединенных Штатов. Но помощь для поддержки этой победы постоянно приходила с опозданием. Украину ждет тяжелый год с отражением российских атак и наращиванием способности вернуть оккупированные территории. Путин дал понять, что он не заинтересован в переговорах", – резюмирует издание.

Удары по территории РФ: позиция Запада

Даже несмотря на тот факт, что Украина использует для поражения объектов на территории РФ исключительно оружие собственного производства, Запад действия Киева критикует.

В частности, в Соединенных Штатах высказались против атак по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ. У Байдена обеспокоены тем, как атаки по российским НПЗ повлияют на мировые энергетические рынки.

В то же время в Пентагоне российские НПЗ назвали "гражданскими целями". Такое заявление сделала помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер.

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