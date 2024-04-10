Это оружие было конфисковано в период с мая 2021 года по февраль 2023 года.

США предоставили Украине конфискованное иранское оружие, которое должно было попасть в руки к йеменским хуситам.

Как отмечает Bild, оружие было конфисковано в период с мая 2021 года по февраль 2023 года с четырех "судов без гражданства", сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, отвечающее в том числе за действия на Ближнем Востоке.

В частности, в пользу ВСУ некоторое время назад США передали более 5 тыс. пулеметов, снайперских винтовок и противотанковых ручных пулеметов. Кроме того, были переданы более 500 тыс. патронов калибра 7,62 мм. "Этих средств достаточно, чтобы оснастить одну украинскую бригаду легким стрелковым оружием", - говорится в сообщении.

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Помощь США Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что нацбезопасность США зависит от американской решимости в поддержке Украины. По его словам, Путин надеется, что западные партнеры бросят Киев.

Госдепартамент США разрешил чрезвычайную продажу Украине военной продукции на сумму $138 миллионов. Речь идет об обеспечении ремонта и запасных частей для ракетных систем Hawk.

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