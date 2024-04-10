Ранее министр обороны США говорил, что у Байдена обеспокоены тем, как атаки по российским НПЗ повлияют на мировые энергетические рынки.

Соединенные Штаты Америки обеспокоены из-за атак Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Там считают, что НПЗ на территории РФ являются "гражданскими целями".

Как сообщает корреспондент CNN Наташа Бертранд в Twitter, такое заявление сделала помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер: "Вопрос об атаках на критически важную инфраструктуру, когда это гражданские цели, вызывает у нас беспокойство".

По ее словам, Украина придерживается одного из самых высоких стандартов соблюдения законов вооруженных конфликтов, а это – "один из элементов европейской демократии".

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Примечательно, что ранее глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя этот вопрос, заявил, что у Байдена обеспокоены тем, как атаки по российским НПЗ повлияют на мировые энергетические рынки.

"Конечно, эти атаки могут оказать негативное влияние на глобальную энергетическую ситуацию. Но, откровенно говоря, я считаю, что Украине лучше преследовать тактические и оперативные цели, которые могут непосредственно повлиять на текущую борьбу", – говорил Остин.

Атаки по российским НПЗ: что говорят на Западе

В марте в СМИ появилась информация о том, что США призвали Украину перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку атаки беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.

В то же время американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина должна продолжать бить по российским НПЗ. Он отметил, что РФ ежедневно атакует украинские энергетические объекты.

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