Часть населенного пункта по-прежнему находится под контролем ВСУ.

Российские оккупанты продвинулись к юго-западу от Бахмута. Кадры с геолокацией показали, что россияне продвинулись в небольшой лесополосе возле Клищиевки.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что в районах Клищиевки, Богдановки и Ивановска продолжаются бои.

При этом аналитики отметили, что вопреки некоторым сообщениям российских военкоров, которые поспешили заявить о захвате Богдановки, на самом деле такой "победы" оккупанты не достигли. ВСУ по-прежнему продолжают контролировать часть населенного пункта, подчеркнули аналитик.

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В Институте отметили, что в районе Бахмута продолжают действовать подразделения российской 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ), добровольческой бригады "Север-В" и 58-й бригады спецназа (1-й армейский корпус "ДНР").

Оккупанты также продвинулись на южную окраину Авдеевки. По заявлениям пропагандистов, россияне взяли укрепрайон ВСУ возле ресторана "Царская охота" и прорвались на улицы Чернышевского и Спортивную, а также захватили дачный участок на южной окраине Авдеевки. Однако ISW не обнаружил визуальных свидетельств предполагаемых российских успехов.

В отчете отмечается, что на Авдеевском направлении идут позиционные бои. По данным экспертов, там действуют подразделения интернациональной добровольческой бригады "Пятнашка" "ДНР" и формирования "Дикая дивизия".

Война в Украине: новости

Российские оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крохмальное в 20 км к северо-западу от Сватово. Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо уверяет, что захват оккупантами населенного пункта Крахмальное на Харьковщине не представляет угрозы для соседних подразделений.

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