В районе Авдеевки в результате удара ВСУ взорвалась машина оккупантов, перевозившая боеприпасы. Взрыв был такой силы, что обрушилась часть моста, по которой ехал грузовик.

Позиционные бои между ВСУ и российскими оккупантами продолжались на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений фронта на этом участке не произошло.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что позиционные бои продолжались в районе Синьковки и озера Лиман; в районе Петропавловки; к северо-западу от Кременной возле Макеевки; а также в районе Терного, Торского и Ямполовки и Серебрянского лесничества.

При этом аналитики отметили, что пропагандисты заявили, будто бы оккупанты продвинулись на 2,2 км в ширину и на 1,7 км в глубину в районе Макеевки, но ISW не увидел визуального подтверждения этому утверждению.В Институте добавили, что под Кременной действуют подразделения группы "Аида" чеченского спецназа "Ахмат".

Видео дня

Кроме того, позиционные бои продолжались в районе Бахмута, но подтвержденных территориальных изменений в этом районе не произошло. У оккупантов на этом направлении действуют подразделения 200-й бригады морской пехоты (Северный флот).

ВСУ нанесли удар по позиции Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ недалеко от Бахмута. На кадрах видно, как позиция ВДВ в оккупированной Донецкой области горит после украинского удара. По утверждениям оккупантов, в результате этого удара было уничтожено все, включая припасы для россиян на передовой.

Под Авдеевкой также идут позиционные бои. Российские военкоры заявили о продвижении оккупантов на 300 м возле очистных сооружений к северо-западу от Авдеевки, но ISW не может подтвердить это утверждение.

По некоторым данным на этом направлении у оккупантов действуют остатки бывшей ЧВК "Вагнер".

"На кадрах видно, как украинские военные наносят удар по российскому автомобилю с боеприпасами через мост на трассе Е50 Авдеевка-Донецк-Сити к северо-западу от Песков. Произошел взрыв боеприпасов в российской машине, в результате чего одна сторона моста обрушилась", - говорится в отчете ISW.

Война в Украине: новости

Российские захватчики не проводят больших атак на Горловском направлении в Донецкой области. Об этом сообщил боец ВСУ Евгений Иевлев. По словам бойца ВСУ, при попытке штурма украинских позиций на Горловском направлении враг несет большие потери.

Вас также могут заинтересовать новости: