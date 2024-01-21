Крахмальное ранее было оккупированной территорией и его отбили во время Харьковского наступления.

Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо уверяет, что захват оккупантами населенного пункта Крахмальное на Харьковщине не представляет угрозы для соседних подразделений.

"Крахмальное - это населенный пункт, в котором до широкомасштабной войны проживало 45 человек, это, видимо, 5 домов. И эти дома были разрушены оккупантами. Наша основная цель - уберечь жизни украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону. Каких-то угроз для соседних подразделений это не несет. И я думаю, что то, что произошло, это временное явление, потому что линия фронта ежедневно смещается", - сказал он в эфире информационного телемарафона.

Фитьо отметил, что Крахмальное ранее было оккупированной территорией и его отбили во время Харьковского наступления.

Видео дня

Также он рассказал, что за 20 дней января в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (от Купянска Харьковской области до Нью-Йорка в Донецкой области) было уничтожено 120 вражеских танков, 218 бронированных машин и 178 орудий и минометов различных калибров, также 7055 оккупантов были убиты или ранены.

Захват Крахмального - что известно

Как говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW), российские оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крахмальное в 20 км к северо-западу от Сватово.

Кадры с геолокацией показали, что российские оккупанты продвинулись в районе Купянска и Кременной. Кроме того, позиционные бои продолжаются северо-восточнее Купянска в районе Сынковки и Петропавловки.

Вас также могут заинтересовать новости: