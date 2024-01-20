Враг активизировался на Лиманском направлении.

Российские оккупанты немного сместили свое внимание с Купянского на Лиманское направление, там сейчас происходят массированные атаки.

Об этом сказал старший лейтенант, начальник службы связей с общественностью 21 ОМБР Сергей Дибров в эфире телемарафона.

Он отметил, что в течение последней недели произошла активизация врага на Лиманском направлении.

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"Мы видим несколько новую тактику, которую раньше не наблюдали. Все слышали о "мясных штурмах", когда россияне бросают, условно говоря, в атаку 100, по сути самоубийц, надеясь, что несколько десятков, которые выживут где-то смогут закрепиться. Сейчас мы наблюдаем фактически такие же "мясные штурмы", но с применением бронетехники - то есть большое количество танков, боевых машин пехоты, бронемашин движется в нашу сторону в надежде, что не всех мы успеем уничтожить и какие-то из них дойдут до рубежей и закрепятся. Это приводит к огромным потерям бронетехники - теперь на мясо они пускают собственное железо", - подчеркнул Дибров.

По его словам, российские оккупанты в течение недели-двух накопили ударный кулак, которым сейчас пытаются "нас пробить" по той тактике, которая для них является привычной. При этом добавил, что, вероятно, кто-то дал команду к определенной дате взять какие-то рубежи, но какой ценой это будет никого не интересует.

Дибров рассказал, что враг усилил группировку, которая стоит в районе Лимана, это может угрожать городу. "Для них город Лиман очень важен, болезнен, так как год назад оккупанты его потеряли", - отметил он.

Также начальник службы связей с общественностью ОМБР рассказал, что на Лиманском направлении, по информации Сил обороны и данным, которые полученным от пленных, стоит кадровая российская армия - мотострелковые полки.

Дубров отмечает, что, скорее всего, перевод внимания с Купянского направления на Лиманский связан с тем, что враг надеется, что у нас там слабое место. "Но наша артиллерия, саперы, пехотинцы, операторы дронов показывают, что он вновь ошибается", - отметил он.

Россия пойдет на локальные удары на фронте - ISW

По данным Американского института изучения войны (ISW), российские захватчики, вероятно, предпочтут локальные наступления по всей линии фронта в Украине. Это нужно, чтобы заставить Силы обороны Украины использовать резервы для обороны.

Отмечается, что происходит усиление штурмов на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях. Россия готовится к более масштабным действиям на Лиманском направлении. Это неоднократно подтверждали и российские источники.

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