В частности, на Купянском направлении нашими защитниками отбита 21 атака врага.

На фронте за минувшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Враг атаковал почти по всем направлениям, наибольшее количество штурмов совершил на Купянском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей утренней сводке.

Отмечается, что на Купянском направлении нашими защитниками отражена 21 атака врага возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

Также отмечается, что на Лиманском направлении нашими защитниками отражено 6 атак оккупантов неподалеку Терновников, Ямполовки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

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На Бахмутском направления силы обороны отразили 8 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

"На Авдеевском направления украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районе Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области", - сообщает Генштаб.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 6 атак. В то же время на Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака противника западнее Вербового Запорожской области.

В то же время на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Вражеские атаки

За минувшие сутки враг нанес 3 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области) и 4 авиационных удара, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Также ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 2 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Украинская ПВО уничтожила 1 вражеский дрон.

В то же время авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 складу боеприпасов и 1 узлу связи противника. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщается в отчете Института по изучению войны (ISW), российские оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крахмальное в 20 км к северо-западу от Сватово. Также Кадры с геолокацией показали, что российские оккупанты продвинулись в районе Купянска и Кременной. Кроме того, позиционные бои продолжаются северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и Петропавловки.

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