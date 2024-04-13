Путин пытается предотвратить выход украинской оборонной промышленности на уровень самообеспечения.

Президент России Владимир Путин признал, что продолжающаяся ударная кампания России против украинских энергетических объектов частично направлена на уничтожение украинской оборонной промышленности. Как отмечают аналитики американского Института изучения войны, это подтверждает текущую оценку ISW о том, что российские удары по украинским энергетическим объектам направлены на ухудшение украинского оборонно-промышленного потенциала.

"Недавняя российская ударная кампания ухудшает мощность Украины по производству электроэнергии... Путин, вероятно, надеется предотвратить выход украинской оборонной промышленности на уровень самообеспечения в долгосрочной перспективе, поскольку мощная оборонная промышленность может поставить Украину в хорошую позицию для защиты от будущей российской агрессии и значительно уменьшить зависимость Украины от западной помощи", - пишут аналитики.

Как оценивают в ISW, развитие оборонно-промышленной базы со временем может позволить Украине поддерживать защиту от России и долгосрочные потребности национальной безопасности при значительном уменьшении иностранной военной помощи.

Видео дня

"ISW продолжает оценивать, что США не нужно будет отправлять большие пакеты помощи Украине на неопределенный срок, если Украина сможет достаточно расширить свой оборонный промышленный потенциал, но предоставление Западом систем противовоздушной обороны и ракет для Украины имеет решающее значение для способности Украины защитить свою энергетику, инфраструктуру и развитие оборонной промышленности от российских ударов", - отмечают аналитики.

Удары по украинской энергетике

В течение последних нескольких недель Россия методично разрушает украинскую критическую инфраструктуру. Были нанесены удары по Днепровской ГЭС, разрушена Харьковская ТЭЦ-5 и множество других объектов.

Во время массированного ракетного удара по Украине 11 апреля Россия полностью уничтожила Трипольскую ТЭС в Киевской области. Она была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Впоследствии в "Центрэнерго" заявили, что в результате атаки уничтожена вся генерация предприятия.

Вас также могут заинтересовать новости: