Украинские бойцы метким ударом уничтожили очередной БК.

Украинские военные показали новые кадры своей работы. Бойцы Вооруженных сил Украины мастерски уничтожили очередной склад с боеприпасами российских оккупантов.

"У оккупантов снова пылает! Бригады "сообразили на троих" - и уничтожили БК", - говорится в сообщении на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что склад россиян удалось уничтожить благодаря совместной работе 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, 26-й артиллерийской бригаде им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича и 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ.

Видео дня

Кроме того, военные опубликовали яркие кадры своей работы. На видео отчетливо видно, как горит место, где был склад, а столб дыма видно за километры.

Ситуация на фронте по состоянию на 1 апреля - что известно

За прошедшие сутки, 31 марта, украинские военные отбили 70 атак российских оккупантов на четырех направлениях. Они сосредоточили усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом самые жестокие бои идут за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Кроме того, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют около 173 990 человек личного состава.

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