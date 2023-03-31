Ожесточенные бои идут за Белогоровку, Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

За 31 марта подразделения Сил обороны Украины отбили более 30 атак российских войск, самыми ожесточенными остаются бои за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на четырех направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Война в Украине - ситуация на самых "горячих" направлениях 31 марта

В Генштабе проинформировали, что:

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на Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, находящиеся рядом с линией боевого столкновения;

на Бахмутском направлении армия РФ не прекращает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль; за сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области;

на Авдеевском и Марьинском направлениях россияне вели наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и Первомайское, но успеха не имели, обстреляли ряд населенных пунктов - Степовое, Тоненькое, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

В Генштабе сообщают, что на Шахтерском направлении в течение суток РФ активно применяла БПЛА для корректировки огня артиллерии, совершила обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Великая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.

Война в Украине - актуальные новости

Как писал УНИАН, авиация Сил обороны Украины за 31 марта нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

Также сообщалось, что общие боевые потери России в Украине предварительно составляют 173 тысячи человек личного состава.