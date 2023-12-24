Также уничтожены 927 единиц вооружения и военной техники врага: 119 танков, 196 боевых бронированных машин.

За неделю, с 18 по 24 декабря, уничтожено более 7 тыс. российских захватчиков и 927 единиц вражеской техники.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram. "За неделю с 18 по 24 декабря Силами обороны Украины уничтожено около 7120 человек личного состава противника", - отметил он.

Также, по его словам, уничтожены 927 единиц вооружения и военной техники врага: 119 танков, 196 боевых бронированных машин, 177 артиллерийских систем, 9 РСЗО, 2 установки ПВО, 256 единиц автотехники, 35 единиц спецтехники.

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Кроме этого, как добавил Павлюк, нашими защитниками уничтожено 3 самолета, 4 ракеты и 126 БпЛА.

Потери России на войне с Украиной

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 800 вражеских солдат Российской Федерации. По состоянию на утро, 24 декабря, потери РФ в живой силе составляют уже 353 190 человек.

За прошедшие сутки, 23 декабря, на фронте произошло 81 боевое столкновение. Оккупанты наступали сразу на шести направлениях, наши защитники отбили десятки попыток штурмов. Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта

На Таврическом направлении враг за сутки понес значительные потери в технике и живой силе. В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 7 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 916 артобстрелов. Наши защитники и Защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери оккупантов составили 366 человек. Также уничтожено 32 единицы военной техники. Это, в частности, 3 ББМ, 4 артсистемы, 18 БПЛА, 3 автомобиля, 3 единицы спецтехники, 2 склада боеприпасов. Еще 18 единиц техники врага повреждены.

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