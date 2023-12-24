Уничтожено 360 оккупантов и более трех десятков единиц вражеской техники.

На Таврическом направлении враг за сутки понес значительные потери в технике и живой силе. Об этом рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 7 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 916 артобстрелов. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", - рассказал Тарнавский.

Он отметил, что общие потери оккупантов составили 366 человек. Также уничтожено 32 единицы военной техники. Это, в частности, 3 ББМ, 4 артсистемы, 18 БПЛА, 3 автомобиля, 3 единицы спецтехники, 2 склада боеприпасов. Еще 18 единиц техники врага повреждены.

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Потери оккупантов

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 800 российских оккупантов, с начала войны потери РФ в живой силе составляют уже 353 190 человек.

За прошедшие сутки, 23 декабря, на фронте произошло 81 боестолкновение. Оккупанты наступали сразу на шести направлениях, наши защитники отбили десятки попыток штурмов.

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