ВСУ уничтожили десятки ББМ, БПЛА и артсистем.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 800 вражеских солдат Российской Федерации.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на утро, 24 декабря, потери РФ в живой силе составляют уже 353 190 человек.

Кроме того, наши военные уничтожили много техники российских оккупантов:

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танков ‒ 5858 (+4);

боевых бронированных машин ‒ 10888 (+17);

артиллерийских систем – 8314 (+28);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6404 (+20),

крылатых ракет ‒ 1614 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн - 11022 (+27);

специальной техники - 1229 (+6);

В то же время количество уничтоженных вертолетов (324) и самолетов (327), кораблей и катеров (22), РСЗО (932) и средств ПВО (611), а также подводных лодок (1) не изменилось.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 23 декабря, на фронте произошло 81 боестолкновение. Оккупанты наступали сразу на шести направлениях, наши защитники отбили десятки попыток штурмов.

В ночь на 24 декабря российские оккупанты атаковали территорию Украины 15-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Дроны запускали из района Приморско-Ахтарск – РФ.

С тем сбитие трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 украинскими военными существенно повлияло на тактику захватчиков на Херсонском направлении - продолжается затишье в бомбардировках.

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