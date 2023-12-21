Враг не отказался от намерения выбить подразделения украинских войск с левобережья Днепра - совершил 11 безуспешных штурмовых действий.

В течение суток российские оккупанты совершили более 70 атак и нескольких направлениях. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, всего в течение суток произошло 86 боевых столкновений.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 18 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

Видео дня

На Лиманском направлении силы обороны отбили три атаки врага в районе Тернов Донецкой области, где противник, также при поддержке авиации, пытался прорвать оборону ВСУ. Также оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Невского Луганской области и спорного Донецкой области, а от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

"На Бахмутском направлении наши воины отбили семь атак противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе Торецка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Авдеевском направлении ВСУ было отражено 20 атак российских захватчиков восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и 12 атак в районах Первомайского Донецкой области.

"Здесь враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где они, при поддержке авиации, совершили 11 безуспешных атак на позиции украинских защитников.

На шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, но артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении силы обороны Украины отбили пять атак западнее ивового Запорожской области, где противник пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам на этом направлении подверглись около 25 населенных пунктов.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области. Также враг нанес авиационный удар в районе крынок Херсонской области.

"Враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра, совершил 11 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику", - отметили в Генштабе.

Кроме того, на Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Ситуация на фронте по состоянию на 21 декабря - последние новости

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили на Таврическом направлении 508 российских оккупантов и 27 единиц их военной техники.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники и Защитницы продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

Вас также могут заинтересовать новости: