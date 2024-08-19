По мнению Олега Жданова, глава Кремля Путин решил "обменять" Курск на Донецкую область.

Военное руководство в России не снимает для Курской области подразделения с Донбасса, а пытается привлекать другие ресурсы, в частности, сейчас формирует "космическую пехоту". Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире Ранок.LIVE.

Он отметил, что только в начале операции ВСУ в Курской области оккупанты перебросили туда для обороны до 15 батальонов, это где-то 7-8 тысяч личного состава, из Херсонской и Запорожской областей, но из Донецкой области - ни одного бойца, ни одной техники не забирали.

"РФ пытается разделить процессы в Донецкой и Курской областях, сделать их параллельными... Из Донецкой области ни одного солдата, ни одного танка, к сожалению, они не сняли. И, я так понимаю, они не собираются снимать. Они у себя собирают все что угодно для Курской области. Сегодня даже услышал новое название - космическая пехота. Это ВКС формирует мотострелковый полк. Это вообще алогичное действие, что летчики и противовоздушные силы формируют мотострелковый полк. Но не снимают ни одного полка, ни одной бригады с Донецкого направления", - сказал военный эксперт.

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По его мнению, глава Кремля Владимир Путин решил обменять Курск на Донецкую область. Как отметил Жданов, это для нас сложная задача, поскольку нет сил, которые можно перебросить на Донецкое направление.

"Фактически мы там ведем стратегическую оборонительную операцию, пытаясь максимально измотать противника. Но в том числе и за счет оставления некоторых территорий. Поэтому мы там иногда и отступаем", - заметил эксперт.

Говоря о ситуации в Донецкой области он рассказал, что враг через Нью-Йорк пытается пробиться к Торецку и это ему почти удается.

"Есть места, где на окраинах самого города идут уличные бои. И они хотят выровнять фронт между Нью-Йорком и Железным, Северным. Там есть плацдарм, который мы до сих пор удерживаем и можем угрожать фланговыми ударами группировке оккупационных войск как в Железном, так и в Нью-Йорке. И Торецк они пытаются взять, чтобы использовать в дальнейшем как ключ к Краматорской агломерации. Так что здесь они будут давить столько, сколько смогут", - резюмировал Жданов.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ночью проект DeepState обнародовал обновленную карту боевых действий. Согласно данным аналитиков, украинские Силы обороны взяли под свой контроль населенные пункты Апанасовка, Снагость и Отруба в Курской области. Кроме того, они продвинулись в поселке Ольговка.

Враг в Украине продвинулся возле Песчаного, Скучного, Николаевки, Зализнянского, Новожеланного, в Нелиповке и Нью-Йорке.

В утренней сводке украинского Генштаба сообщается, что самым тяжелым направлением остается Покровское. Там украинские защитники отражали 45 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное, Скучное и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была у Воздвиженки и Новогродовки.

На Торецком направлении также было горячо - россияне атаковали 24 раза неподалеку Железного, Торецка, Дилиевки и Нелиповки.

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