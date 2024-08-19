Генерал ВСУ Александр Сырский держал свои планы в тайне, а с президентом Владимиром Зеленским говорил с глазу на глаз.

Операция ВСУ в Курской области РФ, которая длится почти две недели, могла бы выглядеть иначе - Украина рассматривала несколько возможных сценариев.

Как пишет The Economist, при планировании командование рассматривало различные варианты наступления на самые слабые точки российской линии обороны. В частности: удар в Брянской области, удар в Курской области, комбинированный удар в двух регионах сразу, или еще больший масштаб.

Генерал ВСУ Александр Сырский держал свои планы в тайне, рассказывая их только узкой группе генералов и сотрудников служб безопасности. При этом с президентом Владимиром Зеленским он говорил с глазу на глаз, без своего штаба.

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Большинство информации армейская разведка узнавала самостоятельно, а не поручала это ГУР - его подключили только на поздней стадии подготовки операции.

По словам одного из источников, западные союзники также не знали о том, к чему готовилась Украина. Ограниченные коммуникации до уровня служебной необходимости позволили украинским войскам начать атаку до того, как противник понял, что происходит.

Сырский сбил противника с толку, скрыв прибытие самых опытных дивизий. Так, подкрепление было переброшено в леса у границы Курской области под предлогом защиты от потенциального российского нападения на Сумы. Параллельно в СМИ появилась информация, что это может произойти вскоре.

"Ротация состоялась примерно за полторы недели до начала Курской операции. Россияне продолжали верить, что мы просто защищаем границу", - делится один из собеседников The Economist.

Сами солдаты начали подозревать, что происходит что-то серьезное, только в начале августа, когда им внезапно выдали снаряжение - новые каски со встроенными наушниками и новые штурмовые винтовки. При этом ранее они проводили учения на макетах, которые, как позже поняли, были российскими селами. В то же время 80-я бригада начала готовиться ко второй волне атаки.

Сырский приберег большую часть атакующих сил именно для этой части операции. Возможно, именно поэтому Россия сначала не восприняла прорыв не слишком серьезно.

Курская операция - последние новости

Спустя почти две недели после неожиданного вторжения на территорию России Украина пытается найти баланс между захватом территории в Курской области и ее потерей в центре восточного фронта на Донбассе.

Хотя украинские солдаты довольно довольны первым успехом на границе в Курске, среди них есть и те, кто сомневается в общей стратегии.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, задачей Украины в Курской области является создание буферной зоны на территории России.

Вторжение в Курскую область России является лишь первым из "нескольких этапов" операции ВСУ, рассказал The Guardian глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко. По его словам, в первый день операции было всего 15 раненых.

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