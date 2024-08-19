Аналитики DeepState рассказали о продвижении украинских военных на территории России и перемещении российских захватчиков на Донбассе.
Ночью проект сообщил в своем Telegram-канале об обновлении карты боевых действий. Согласно их данным, украинские Силы обороны взяли под свой контроль населенные пункты Апанасовка, Снагость и Отруба в Курской области. Кроме того, они продвинулись в поселке Ольговка.
"Враг продвинулся возле Песчаного, Скучного, Николаевки, Зализнянского, Новожеланного, в Нелиповке и Нью-Йорке. Уточнена линия соприкосновения западнее Нью-Йорка", - говорится в сообщении.Видео дня
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не подтверждали эту информацию.
Ситуация на фронте
В последней сводке украинского Генштаба сообщается, что самым тяжелым направлением остается Покровское. Только за сутки там произошло 33 боев в районах Гродовки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Калиновки, Миролюбовки, Николаевки, Новогродовки, Птичьего, Заветного и Михайловки.
А на Торецком направлении украинские воины отбивали 19 штурмов неподалеку от Дилиевки, Железного, Нелиповки и Торецка. Три из них еще не закончились.