По данным аналитиков, захватчики продвинулись в Нью-Йорке.

Аналитики DeepState рассказали о продвижении украинских военных на территории России и перемещении российских захватчиков на Донбассе.

Ночью проект сообщил в своем Telegram-канале об обновлении карты боевых действий. Согласно их данным, украинские Силы обороны взяли под свой контроль населенные пункты Апанасовка, Снагость и Отруба в Курской области. Кроме того, они продвинулись в поселке Ольговка.

"Враг продвинулся возле Песчаного, Скучного, Николаевки, Зализнянского, Новожеланного, в Нелиповке и Нью-Йорке. Уточнена линия соприкосновения западнее Нью-Йорка", - говорится в сообщении. Видео дня

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не подтверждали эту информацию.

Ситуация на фронте

В последней сводке украинского Генштаба сообщается, что самым тяжелым направлением остается Покровское. Только за сутки там произошло 33 боев в районах Гродовки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Калиновки, Миролюбовки, Николаевки, Новогродовки, Птичьего, Заветного и Михайловки.

А на Торецком направлении украинские воины отбивали 19 штурмов неподалеку от Дилиевки, Железного, Нелиповки и Торецка. Три из них еще не закончились.

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