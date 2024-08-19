На Покровском направлении больше всего атак вчера было зафиксировано возле Воздвиженки и Новогродовки.

Покровское направление остается самым горячим на фронтах российско-украинской войны. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком направлении", - говорится в сводке.

По информации Генштаба, за вчера оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах пять ударов восемью ракетами и 79 авиаударов, сбросив 106 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил более 4600 обстрелов, из них 159 - из реактивных систем залпового огня.

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В то же время, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему, два средства ПВО, три пункта управления, четыре РЛС и еще два важных объекта оккупантов.

В сводке сказано, что на Харьковском направлении шли три боя вблизи Липцов и Волчанска.

На Купянском направлении враг атаковал 20 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.

Также, на Лиманском направлении произошло 20 боестолкновений, в частности, у Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского.

На Северском направлении произошло два боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Вместе с тем, на Краматорском направлении шло 14 боев в районах Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Клещеевки, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении россияне атаковали 24 раза неподалеку Железного, Торецка, Дилиевки и Нелиповки.

При этом, на Покровском направлении украинские защитники отражали 45 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное, Скучное и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была у Воздвиженки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили девять атак противника вблизи Парасковиевки, Красногоровки и Константиновки.

Кроме того, на Времовском направлении российские захватчики четыре раза наступали, в частности, в сторону Водяного и Раздольного.

На Приднепровском направлении вражеские войска совершили четыре штурма позиций украинских подразделений. Успеха не имели.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения российские захватнические войска потеряли более 600 тысяч убитыми и ранеными. Только за прошедшие сутки обезврежено 1 тысяча 120 захватчиков.

У россиян есть определенные успехи на Покровском направлении, но врага вскоре ожидает неприятная неожиданность, сказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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