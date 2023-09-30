Россия привлекает для войны стратегические резервы, потому что тактические резервы уже исчерпаны.

Вновь созданная резервная 25-я общевойсковая армия Российской Федерации, которую захватчики уже бросили на фронт, имеет проблемы с техникой и личным составом. Об этом начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сказал в эфире марафона "Единственные новости".

"Эта армия состоит из 12 тысяч военнослужащих Вооруженных сил оккупационной армии РФ. В общем мы можем отметить, что эта армия новосформированная, собиралась она в течение последнего года из разного контингента. Это мобилизованные, также бывшие представители разбитых подразделений, которые уже ранее подверглись мощному поражению Силами обороны на восточном направлении", - сообщил Евлаш.

По его словам, эта армия уже развернута вдоль линии соприкосновения на Лимано-Купянском направлении.

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"Мы отмечаем, что эффективность применения этих подразделений остается невысокой. Поскольку даже из перехватов, тех, которые мы фиксируем - военнослужащие, которые уже ощутили на себе всю мощь Вооруженных сил Украины, они говорят, что оставляет желать лучшего их подготовка, потому что они не обстреляны, и имеют проблемы с техникой и личным составом", - подчеркнул Евлаш.

Он добавил, что сейчас Россия пытается компенсировать нехватку личного состава благодаря бросанию на фронт резервов.

"Хочу отметить, что это уже стратегические резервы продолжает привлекать Россия, что указывает на недостаточное количество личного состава, поскольку все тактические резервы уже исчерпаны", - подчеркнул Евлаш.

Как подчеркнул Евлаш, эта резервная 25-я армия планировалась на привлечение россиянами на зимний период.

"Мы сейчас фиксируем, что отказываются нести службу военнослужащие Вооруженных сил РФ, которые уже были мобилизованы более года. Поэтому, их оккупационная армия нуждается сейчас в каких-то решениях и вводит на это направление новые структурные подразделения", - добавил Евлаш.

Россия пытается подтянуть на фронт резервы

Как сообщал УНИАН, ранее разведка Великобритании проинформировала, что в середине сентября Россия впервые задействовала на фронте части своей новой 25-й общевойсковой армии. Перемещение этих подразделений в Украину началось с конца августа 2023 года.

В то же время аналитики отмечали, что без большой новой волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы собрать достаточные силы.

Также сообщалось, что Россия предположительно хочет сохранить свои силы для защиты Мелитополя и Бердянска, возможно, за счет обороны Токмака и Бахмута.

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