Аналитики со ссылкой на российских инсайдеров отмечают, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов готов вывести войска из Бахмута и предпочитает защищать Мелитополь, чтобы не дать украинским силам приблизить артиллерию к Крыму.

Российское военное командование предположительно готово пожертвовать некоторыми позициями на юге и востоке, чтобы укрепить Мелитополь и Бердянск. Как говорится в отчете американского Института изучения войны, это утверждает один из российских инсайдерских источников.

Отмечается, что в начале месяца российские инсайдерские источники отмечали, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов хочет сохранить российские силы для защиты Мелитополя и Бердянска, возможно, за счет обороны Токмака.

"27 и 28 сентября источники в социальных сетях распространили этот слух, после чего российский инсайдерский источник заявил, что Герасимов также готов вывести войска из Бахмута и предпочитает защищать Мелитополь, чтобы не дать украинским силам приблизить артиллерию к Крыму", - отмечают аналитики ISW.

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В то же время американские аналитики указывают, что утверждения о том, что Герасимов намерен отвести российские войска в Мелитополь, чтобы укрепить там российскую оборону, "выходят далеко за пределы известной модели поведения Герасимова".

"У ISW нет доказательств, подтверждающих утверждения инсайдера. Если эти утверждения ложны, это может свидетельствовать о том, что в российском информационном пространстве ведутся слаженные усилия для дискредитации Герасимова", - отмечают аналитики.

Они указывают, что эти утверждения могут быть частью информационной борьбы между российским руководством, поскольку, по данным некоторых российских источников, Герасимов отстранил командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского от должности заместителя командующего в Украине.

Поэтому возможно, эти заявления о готовности Герасимова идти на уступки на фронте имеют целью укрепить позиции Теплинского, считают в ISW.

Ситуация на фронте

Ранее военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что украинские военные могут дойти до Токмака в Запорожской области уже в октябре. После этого, по его словам, все зависит от поведения оккупантов, которые могут продемонстрировать "жест доброй воли" и сбежать из Токмака. В то же время он исключает вариант лобового штурма города украинскими войсками.

Также аналитики ISW отмечали, что в последнее время российские оккупанты снизили темпы наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Это, по их мнению, свидетельствует о том, что украинское контрнаступление отвлекает российские силы от этого направления и значительно ослабляет российские наступательные усилия.

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