Впрочем, согласована российская наступательная операция в ближайшее время маловероятна.

В середине сентября Россия впервые задействовала на фронте части своей новой 25-й общевойсковой армии. Перемещение этих подразделений в Украине началось с конца августа 2023 года.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки. Подразделения двух маневренных компонентов армии, 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады, ведут боевые действия на участке фронта к западу от Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Луганской областями.

С начала полномасштабного вторжения Россия лишь изредка сохраняла незадействованную группировку размером с армию, которая бы потенциально могла составить основу для нового крупного наступательного удара, отмечает британская разведка.

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"Учитывая то, что 25-я армия развертывается частями для усиления чрезмерно растянутой линии, новое согласованное российское наступление в ближайшие недели маловероятно", - отмечают в Минобороны Британии.

Война в Украине - последние новости с фронта

Оккупанты за минувшие сутки атаковали на трех направлениях фронта, но горячее всего было под Марьинкой. Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение минувших суток произошло 26 боевых столкновений.

По данным ISW, на Южном фронте элитные подразделения российской армии продолжают деградировать под давлением атак украинских Сил обороны, которые, скорее всего, уже достигли окраин Новопрокоповки.

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