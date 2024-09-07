Украинские защитники сровняли с землей огневую точку оккупантов.

Бойцы 23 отдельной бригады ОГП "Хортица" Нацгвардии продолжают эффективно уничтожать вражеские цели на Запорожском направлении.

Как говорится в сообщении Сил обороны юга, в тесном взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, защитники успешно поразили наблюдательный пункт и огневую точку противника. "Благодаря профессионализму украинских воинов, FPV-дроны стали настоящим кошмаром для российских оккупантов", - отмечается в сообщении.

Ситуация на Запорожском направлении

В середине лета в Запорожской области неподалеку Розовки, в Бердянском, Мариупольском районах было сконцентрировано большое количество войск оккупантов, которые заходили на ротацию. Это были те войска, которые отводили для доукомплектации. После этого враг ативизировался возле Гуляйполя на Запорожском направлении. Это произошло после длительной паузы.

А 30 августа представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что из Запорожья российские захватчики перебросили небольшое количество личного состава на другие направления, в том числе в Курскую область РФ. В результате, ситуация на части юга Украины относительно стабилизировалась.

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