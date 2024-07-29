По словам Лихового, россияне "набрались дерзости" и вчера пытались штурмовать с применением двух танков и еще одного багги.

Враг ативизировался возле Гуляйполя на Запорожском направлении, сообщил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. Об этом он сказал в эфире телемарафона, комментируя оперативную ситуацию в операционной зоне группировки войск "Таврия".

"Если говорить об оперативной зоне оперативной группировки войск "Таврия", то у нас по сравнению с другими участками фронта не много боевых столкновений - за минувшие сутки 6. Но есть существенное изменение. После длительной паузы у нас произошли боевые столкновения с россиянами на Гуляйпольском направлении", - прокомментировал спикер.

Он отметил, что противник прибегал к двум штурмовым попыткам и с разных направлений, в частности из села Решитиловское наступал в сторону Гуляйполя.

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"Об этом говорили в некоторых анонсах, что это может быть такое большое наступление с формированием наступательной группировки. Но по данным нашей разведки, это продолжение тактики небольших штурмовых действий, потому что общее количество российской группировки в Запорожской области по количеству изменений не претерпело", - добавил военный.

В то же время, по его словам, россияне "набрались дерзости" и вчера пытались штурмовать с применением двух танков и еще одного багги, слали в целом около одного отделения.

"При этом один из этих танков был поражен и уничтожен. Россияне отступили. Успеха на Гуляйпольском направлении не имели", - сообщил Лиховой.

По словам спикера, сегодня утром наши защитники, продолжая охоту за российскими танками на Гуляйпольском направлении поразили один и повредили еще два танка.

"Но три танка за двое неполных суток на Гуляйпольском направлении - это существенный показатель и он привлекает внимание к тому, что именно это, Гуляйпольское направление - оно несколько все же активизировалось", - отметил Лиховий.

Относительно Ореховского направления, которое ближе к Запорожью, спикер войск "Таврия" отметил, что это сейчас основная горячая точка в оперативной зоне. Там вчера произошло 3 боевых столкновения, противник пытался наступать на Роботинском выступе, на Малую Токмачку, Роботино и Новоандреевку. Сегодня утром там произошло еще 3 боевых столкновения, противник пытался наступать на Малую Токмачку.

"Если говорить о результативности нашей работы по операционной зоне, то за вчерашние сутки мы сократили российскую армию на 114 человек - 47 убитых и 67 раненых. Техники тоже поразили немало. В частности отмечу успешное поражение района российской техники вблизи Токмака. Там были поражены две самоходные 122-миллиметровые артиллерийские установки "Гвоздика", одна БМП-3 и пять автомобилей", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на Запорожском направлении

Два дня назад советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко информировал, что россияне продолжают перебрасывать свои войска в Запорожскую область, однако последнюю неделю наблюдалось уменьшение объемов. По его словам, российские войска не могут создать "ударный кулак" на Запорожье, столкнувшись с большими потерями во время боев в Донецкой области.

По данным Андрющенко, оккупанты вынуждены резервы Запорожья бросать в район Торецка и Часового Яра.

Ранее он заявлял, что российские войска, судя по всему, накапливают резерв для начала новой волны наступления на Запорожскую область.

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