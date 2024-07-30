На Запорожском направлении признаков формирования наступательной группировки не обнаружено.

После обострения ситуации на Гуляйпольском направлении и потери техники оккупанты больше не предпринимали попыток штурмовать украинские позиции. Об этом сказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

Он отметил, что позавчера враг пытался атаковать на этом направлении украинские позиции с использованием двух танков и багги и еще некоторой техникой и немного большими группами, чем обычно.

"Это произошло после длительной паузы, когда это направление отсутствовало в новостях, потому что там не происходило никаких штурмовых действий. Следим, что будет дальше, но вчера на этом направлении не происходило никаких вражеских активностей. Возможно россияне получили по зубам и вчера в атаку на Гуляйпольском направлении не ходили", - отметил Лиховий. Он сообщил, что враг имел потери в технике.

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Говоря о ситуации на Запорожском направлении, Лиховий подчеркнул, что озвученная информация о наличии на этом направлении 90 тысяч россиян, не свидетельствует о том, что произошло накопление и сейчас противник перейдет в наступление. Он добавил, что эта цифра остается постоянной длительное время.

"Это не свидетельствует о том, что враг резко накопил там количественный состав для того, чтобы начать какие-то штурмовые действия большими массивами, чем это было раньше. Резких изменений в составе, положении и характере действий войск противника не произошло. Признаков формирования наступательной группировки не обнаружено. Это то, что касается операционной зоны оперативной группировки войск "Таврия" - Херсонская и Запорожская области, по которым проходит линия фронта", - отметил он.

По его словам, украинские подразделения продолжают ведение оборонительной операции, принимают меры для улучшения своего тактического положения, устойчивости обороны, имеют определенные успехи. При этом добавил, что, если сравнивать Таврическое направление с общей ситуацией на фронте, то очевидно, что у россиян "не хватает ресурсов вести эффективное масштабное наступление и на нашем направлении также".

По его словам, за минувшие сутки было зафиксировано 7 атак россиян, из них четыре - на Ореховском направлении в районе Роботинского выступа и еще три попытки в районе Крынок на Левобережье Днепра, где наши войска продолжают удерживать плацдарм. Лиховий добавил, что во всех случаях враг атаковал небольшими пехотными группами численностью до отделения, но успеха не имел и был отброшен назад.

"За минувшие сутки было выведено из строя 78 человек из войск противника убитыми и ранеными. Нашими войсками потерь позиций не допущено", - отметил он.

Ситуация на Запорожье

Как сообщал УНИАН, спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказывал, что 28 июля враг ативизировался возле Гуляйполя на Запорожском направлении. Это произошло после длительной паузы. Он отмечал, что противник прибегал к двум штурмовым попыткам и с разных направлений, в частности из села Решитиловское наступал в сторону Гуляйполя.

Относительно Ореховского направления, которое ближе к Запорожью, представитель войск "Таврия" отметил, что это сейчас основная горячая точка в оперативной зоне. Там вчера произошло 3 боевых столкновения, противник пытался наступать на Роботинском выступе, на Малую Токмачку, Роботино и Новоандреевку.

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