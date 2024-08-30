Эта уникальная техника была успешно сожжена в украинских степях.

Россия продолжает свою захватническую войну против Украины. Для участия в ней Кремль перебросил арктическую бригаду морской пехоты и уникальную военную технику, которая предназначена именно для Арктики заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Мы тут видели даже арктическую бригаду морской пехоты, поэтому нас уже удивить чем-то сложно. Правда, нас удивили наличием тут уникальной техники, которая предназначена для Арктики, которую успешно сожгли в украинских южных степях. Вот тут они действительно смогли нас удивить, потому что это уникальная техника, дорогостоящая, и использовать ее таким образом – это кощунство", – отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Плетенчука, сейчас враг не может использовать морскую пехоту по назначению. Ее боевые возможности сильно снижены.

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"Сами корабли в море выйти не могут, и рисковать они не готовы. Например, они не рискуют использовать в море большие десантные корабли, которые для этого предназначены. Соответственно, о высадке морского десанта в этом контексте даже и говорить не приходится", – добавил спикер ВМС.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения РФ имела 13 кораблей (боевых десантных кораблей Черноморского флота РФ, – ред.), не считая "Константина Ольшанского". Сейчас у противника их 5. Помимо этого, российский десант не сможет подойти к берегу. Врагу не дадут этого сделать береговые ракетно-артиллерийские войска украинских ВМС Украины.

"Высадка десанта в большинстве случаев не проводится как самостоятельная операция. Для этого должна быть встречная операция на суше. А эти возможности сильно упали", – констатировал Плетенчук.

Война в Украине: это стоит знать

Во время массированных ракетных обстрелов 26 августа Украина потеряла первый истребитель F-16. Эту информацию подтвердили в Генштабе ВСУ. Отмечалось, что летчик Алексей Месь с позывным "Мунфиш" погиб. Для выяснения причин аварии предназначена специальная комиссия Минобороны, работающая в районе падения самолета.

Тем временем бои на Покровском направлении носят исключительно жесткий характер, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, оккупанты бросают в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск.

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