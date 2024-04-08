Видео с расстрелом украинских военнопленных появилось в сети 7 апреля.

В настоящее время устанавливаются детали инцидента с расстрелом украинских военнопленных в районе Крынок Херсонской области, сообщила в эфире телемарафона глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"По поводу этого инцидента детали еще устанавливаются. Потому что по такому видео сложно идентифицировать людей. Мы уточняем ситуацию, разбираемся с ней в совокупности с правоохранительными органами. То, что такие случаи происходили не один раз, когда безоружных военнопленных враг расстреливал. Мы уже фиксировали такие случаи на других участках фронта и все они документируются и ложатся в основу дальнейшего уголовного производства", - рассказала Гуменюк.

Она также объяснила, почему враг сделал эту ситуацию публичной: "То, что враг пытается давить и публикует подобные видео, привязывая его к плацдарму в Крынках, говорит о том, что успехов у него там по-прежнему нет. Он продолжает штурмы, но они оказываются для него безрезультатными".

Видео дня

По ее словам, российские оккупанты регулярно ищут новые тактики для того, чтобы выбить украинских военных с плацдарма на Левобережье, но все они не имеют результата.

"Они пытались увеличить количество штурмов, заходить с разных сторон, это также не привело к результату. Случалось и до 16 штурмов за сутки. Но теряли 60% личного состава и возвращались ни с чем. Сейчас они в среднем 5-6 штурмов проводят в сутки. И стараются это делать полноценными штурмовыми группами, как и раньше. Но бронетехнику они и дальше не применяют", - отметила Гуменюк.

Расстрел украинских военнопленных в Крынках: что известно

7 апреля 2024 года в Telegram появилось видео, в котором зафиксировано, как военные РФ расстреливают трех пленных украинских военнослужащих. В описании под видео указано, что это произошло вблизи населенного пункта Крынки Херсонской области.

Прокуратура начала досудебное расследование. А украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт.

Отметим, что это не первый случай, когда российские войска расстреливают украинских пленных. Такой же инцидент произошел в районе Роботино Запорожской области.

Вас также могут заинтересовать новости: