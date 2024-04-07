По словам Дмитрия Лубинца, мировое сообщество должно дать России четкий сигнал - следы военных преступлений не удастся скрыть.

Убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением. Об этом, комментируя расстрел украинских военнопленных российскими оккупантами возле Крынок, заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что такие случаи не единичны и являются "системной практикой коварного врага". Он сообщил, что немедленно обратился с официальными письмами в ООН и Международный комитет Красного креста, чтобы организации задокументировали этот факт. Как сказал Лубинец, это должно стать доказательной базой для трибунала над преступниками.

"Мировое сообщество должно дать России четкий сигнал - следы военных преступлений не удастся скрыть. Военные преступления не имеют срока давности. И на скамье подсудимых окажутся те, кто их совершил, и те, кто отдавал преступные приказы", - подчеркнул омбудсмен.

Расстрел украинских военнопленных в Крынках: что известно

В воскресенье, 7 апреля, стало известно, что российские оккупанты расстреляли украинских военных возле Крынок. В одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором видно, как россияне расстреливают трех пленных украинских военнослужащих, которые неподвижно лежат на земле.

В подписи под постом указано, что инцидент произошел вблизи Крынок Олешковской общины Херсонской области.

В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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