Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством.

По факту расстрела оккупантами украинских военнопленных вблизи Работиного на Запорожье начато расследование.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Как отмечается, открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"20 февраля в Интернете была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии РФ трех украинских защитников, взятых в плен. Событие состоялось 18 февраля 2024 года вблизи населенного пункта Работино Запорожской области. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", – говорится в сообщении.

Видео дня

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Расстрел украинских военнопленных

20 февраля проект DeepState опубликовал видео с расстрелом россиянами взятых в плен украинских бойцов, на этот раз возле Работиного. В посте отмечалось, что по данным смежных подразделений, 18 февраля россияне наступали на село с юга и захватили часть большого опорного пункта, где осталось трое бойцов 3-й БрОП "Спартан". Противник в очередной раз, пренебрегая правилами и обычаями войны, взяв в плен, расстрелял наших бойцов. Кадры были распространены в сети.

Перед этим, 18 февраля DeepState сообщил, что оккупанты расстреляли 6 пленных украинских воинов на позиции Музей (находилась на территории бывшей в/ч Зенит, Авдеевка). В 110-й отдельной механизированной бригаде ВСУ рассказали, что враг согласился эвакуировать нескольких тяжелораненых защитников, чтобы в дальнейшем их обменять, но вместо этого – расстрелял.

В Донецкой областной прокуратуре заявили, что украинские правоохранители начали расследование по двум отдельным фактам расстрела россиянами украинских военнопленных в Авдеевке и вблизи села Веселое Донецкой области.

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