Командир бригады Андрей Билецкий заявил, что главной задачей операции было "сбить наступательный потенциал 20 армии РФ".

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады провели контратаку возле Нововодяного Луганской области. Об этом сообщает проект DeepState.

"Наконец-то хорошие новости с Луганщины. С 12 по 15 августа 3 ОШБр взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты потеряли около трех сотен человек в живой силе и часть техники. Командир бригады Андрей Билецкий заявил, что главной задачей операции было "сбить наступательный потенциал 20 армии РФ".

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"На данную минуту эта задача выполнена. Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь – штурмовики", – подчеркнул он.

В то же время в DeepState рассказали, что враг продвинулся возле Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем Донецкой области.

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22 августа Третья отдельная штурмовая бригада объявила о наступлении в Харьковской области. В результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два километра.

Тем временем Воздушные силы нанесли мощный удар высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области. По словам командующего ВС ВСУ Николая Олещука, были поражены пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих РФ.

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