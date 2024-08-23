Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады провели контратаку возле Нововодяного Луганской области. Об этом сообщает проект DeepState.
"Наконец-то хорошие новости с Луганщины. С 12 по 15 августа 3 ОШБр взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты", – говорится в сообщении.
Отмечается, что российские оккупанты потеряли около трех сотен человек в живой силе и часть техники. Командир бригады Андрей Билецкий заявил, что главной задачей операции было "сбить наступательный потенциал 20 армии РФ".
"На данную минуту эта задача выполнена. Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь – штурмовики", – подчеркнул он.
В то же время в DeepState рассказали, что враг продвинулся возле Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем Донецкой области.
Война в Украине: важные новости
22 августа Третья отдельная штурмовая бригада объявила о наступлении в Харьковской области. В результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два километра.
Тем временем Воздушные силы нанесли мощный удар высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области. По словам командующего ВС ВСУ Николая Олещука, были поражены пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих РФ.