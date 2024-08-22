Был поражен пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих РФ.

В четверг, 22 августа 2024 года, около 16:00 украинские воины нанесли мощный авиационный удар по российским войскам в Курской области.

Об этом сообщил командующий Воздушными сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук. По его словам, был поражен пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих РФ.

Он также показал кадры мощного удара.

"Так выглядит авиаудар Воздушных Сил высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области", – говорится в подписи к видео.

Война с Россией: важные новости за 22 августа

Днем 22 августа украинские военные нанесли мощный удар по порту "Кавказ". В результате атаки вспыхнул паром "Конро Трейдер", загруженный цистернами с топливом. Впоследствии в СМИ сообщили, что вражеское судно пошло на дно.

Тем временем Третья отдельная штурмовая бригада объявила о наступлении в Харьковской области. Операция уже принесла результаты – бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два километра.

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