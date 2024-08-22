Бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты.

Третья отдельная штурмовая бригада объявила о наступлении в Харьковской области. Как сообщили в пресс-службе бригады, наступательная операция уже принесла некоторые успехи.

"Официально: Третья штурмовая наступает на Харьковщине, возвращаем территории. В результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два км", - заявили в бригаде.

Отмечается, что соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу врага. Плюс вражеские силы поддержки.

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"Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии рф. На данную минуту эта задача выполнена", - отметил командир бригады полковник Андрей Билецкий.

За четыре дня в живой силе враг потерял три сотни личного состава, значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.

"Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь - штурмовики", - добавил Билецкий.

Штурмовые действия отвели удар врага с направления Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад. Сейчас оккупанты усиливают применение авиации, РСЗО и дальнобойной артиллерии. Противник пытается вернуть утраченное. Но Третья штурмовая держит рубежи.

Последние новости с Харьковщины

Как сообщал УНИАН, Третья отдельная штурмовая бригада заинтриговала хорошими новостями из Харьковской области. Заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин заявил, что бригада имеет "хорошие новости на своем направлении".

"В зоне ответственности нашей Третьей штурмовой на Харьковщине были проведены успешные наступательные действия. Детали позже", - отметил он.

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