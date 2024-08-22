Сейчас украинские войска в Покровске испытывают нехватку живой силы, что затрудняет оборонительные операции и делает контратаки практически невозможными.

Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление в 2025 году. Об этом пишет The Telegraph.

Вполне вероятно, что украинское наступление в Курской области РФ направлено на то, чтобы заставить Россию, по крайней мере частично, отвлечь войска от наступления на Донбассе, чтобы противостоять угрозе на российской территории. Однако пока что Москва "не клюнула" на эту приманку.

Армия РФ продолжает давить на востоке Украины. Там украинские войска, недоукомплектованные и растянутые, способны лишь замедлить, а не остановить продвижение врага, пишет издание.

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"В таких ключевых городах, как Нью-Йорк, Торецк, Часов Яр и Покровск, имеющих решающее значение для удержания остатков Донецкой области, с момента начала украинского наступления (в Курской обл., – ред.) идут интенсивные бои и обстрелы из тяжелой артиллерии. По некоторым данным, Нью-Йорк, возможно, полностью пал", – сказано в материале.

Кроме того, усилились обстрелы мирных городов Донецкой области. Эти атаки могут быть частью более широкой стратегии российских войск. В связи с этим украинские подразделения выражают обеспокоенность тем, что отвлечение сил и средств на Курскую область может поставить под угрозу их текущие оборонительные операции. Такие города, как Часов Яр, остаются активным полем боя, и улучшения ситуации не предвидится. В то же время Торецке и Покровске украинские войска сообщают об увеличении числа вылетов российских самолетов – иногда по 10 в день.

Украинские войска в Покровске испытывают нехватку живой силы, что затрудняет оборонительные операции и делает контратаки практически невозможными. Близость населенного пункта к линии фронта и радиус действия российской артиллерии представляют собой значительную угрозу, поскольку его падение может привести к окружению Россией Константиновки, Краматорска и Славянска. Таким образом, несмотря на неожиданность украинской атаки в Курской области и ее значительные политические выгоды, в самой Украине вряд ли можно наблюдать радужную картину. Российское командование по-прежнему сосредоточено на наступлении в Донецкой области, используя пехоту, бронетехнику и авиацию. Это может принести свои плоды.

Украина рассчитывает на то, что в конечном итоге для противодействия ее наступлению в Курской области России может понадобиться переброска войск с других оккупированных территорий Украины. Американские официальные лица предполагают, что российские войска уже частично выведены из Крыма, Херсонской и Запорожской областей и могут быть перенаправлены через оккупированные Донецкую и Луганскую области для противодействия курскому наступлению ВСУ. Украинские источники также сообщают, что российские войска могут быть отведены с Харьковского фронта.

Но, что очень важно, нет никаких признаков отвода российских войск на Донбассе. Если это правда, то это свидетельствует о решимости Москвы отдать приоритет этому наступлению, даже несмотря на то, что украинские войска продолжают удерживать свое преимущество в Курской области . Несмотря на большие потери, продолжающиеся успехи России на Донбассе придают ей сил.

Однако несколько факторов все еще могут подорвать решимость Москвы. Во-первых, если Украина продолжит добиваться успеха в Курске, России, возможно, придется отвести больше сил с оккупированных территорий, что потенциально ослабит ее оборонительные позиции. Это может расширить диапазон ударов украинских беспилотников, что еще больше подорвет возможности России по нанесению ударов на дальние расстояния.

"Во-вторых, украинские бригады, проходящие в настоящее время подготовку, могут быть развернуты для усиления Курской или Донецкой областей, в зависимости от того, где российские силы проявляют признаки слабости. Такая гибкость может позволить Киеву в 2025 году организовать контрнаступление, а не просто очередной натиск на оккупированный Донбасс", – пишет издание.

Нельзя забывать и о Крымском полуострове. Уничтожение Украиной Черноморского флота и "ускоренный демонтаж" российской сети ПВО в Крыму привели к тому, что российские войска на полуострове перешли к обороне.

"Участились партизанские атаки, и украинская разведка предполагает, что Крым станет следующей целью, а Керченский мост, который уже часто становится объектом украинских диверсий, вероятно, будет разрушен в ближайшее время. В то время как обычное наступление для возвращения Крыма кажется амбициозным, перемещение российских сил для укрепления Донбасса и Курска может открыть дверь для увеличения тайных операций Украины на полуострове", – считают авторы материала.

Перспективы контрнаступления ВСУ: другие мнения

Еще в июле 2024 года аналитики Royal United Services Institute (RUSI) утверждали, что ВСУ пока не будут иметь возможностей для контрнаступления, поскольку кроме провала прошлогодней операции, есть еще и другие проблемы, а также альтернативные пути, ведущие к победе. Отмечалось, что необходимо наносить дальнобойные удары по предприятиям и инфраструктуре, которые являются генераторами доходов бюджета РФ. Эти удары должны идти вместе с углублением санкций против РФ со стороны Запада.

В свою очередь, ветеран войны, общественный активист Олег Симороз говорил, что для начала контрнаступления Украине нужно решить ряд проблем. Одной из таких он назвал фортификационные сооружения.

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