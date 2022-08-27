Указ президента РФ Владимира Путина об увеличении армии свидетельствует о том, что он хочет увеличить реальное количество военнослужащих. Также это решение означает отказ от масштабной мобилизации.
Об этом ТСН рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
По его словам, внешне указ о мобилизации выглядит, как "шаг воина, командира, который ведет нацию на войну с нацистскими врагами".
"Решением об увеличении армии на 143 тыс. он (Путин - ред.) планирует найти резервистов и так называемых военных добровольцев. Фактически - наемников. И мы видим, где он их наскребает - в тюрьмах. Его любимец, бывший зэк Пригожин (владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин - ред.) ездит по местам заключения и обещает волю, финансовое вознаграждение. Все это говорит об одном, что, несмотря на все усилия пропаганды, социальной поддержки войны в обществе нет. Когда главнокомандующий, президент боится объявить всеобщую мобилизацию, то это показывает, что эта война по большому счету - война одного человека", - подчеркнул Пионтковский.
Как сообщал УНИАН, ранее Пионтковский заявил, что россияне хотят переговоров с Украиной из-за изменения ситуации на поле боя, поэтому диктатор Путин ищет себе "переговорщика". Сначала им был президент Франции Макрон, затем турецкий лидер Эрдоган. Сейчас выбор может пасть на главу Китая Си Цзиньпина.