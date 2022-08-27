По его словам, когда президент боится объявить всеобщую мобилизацию, то это показывает, что эта война - война одного человека.

Указ президента РФ Владимира Путина об увеличении армии свидетельствует о том, что он хочет увеличить реальное количество военнослужащих. Также это решение означает отказ от масштабной мобилизации.

Об этом ТСН рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, внешне указ о мобилизации выглядит, как "шаг воина, командира, который ведет нацию на войну с нацистскими врагами".

Відео дня:

"Решением об увеличении армии на 143 тыс. он (Путин - ред.) планирует найти резервистов и так называемых военных добровольцев. Фактически - наемников. И мы видим, где он их наскребает - в тюрьмах. Его любимец, бывший зэк Пригожин (владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин - ред.) ездит по местам заключения и обещает волю, финансовое вознаграждение. Все это говорит об одном, что, несмотря на все усилия пропаганды, социальной поддержки войны в обществе нет. Когда главнокомандующий, президент боится объявить всеобщую мобилизацию, то это показывает, что эта война по большому счету - война одного человека", - подчеркнул Пионтковский.

Как сообщал УНИАН, ранее Пионтковский заявил, что россияне хотят переговоров с Украиной из-за изменения ситуации на поле боя, поэтому диктатор Путин ищет себе "переговорщика". Сначала им был президент Франции Макрон, затем турецкий лидер Эрдоган. Сейчас выбор может пасть на главу Китая Си Цзиньпина.

Вас также могут заинтересовать новости: