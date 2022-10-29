Сейчас очередь на ДНК-экспертизу составляет в среднем два месяца, отметил министр.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, сколько тел погибших украинцев было эксгумировано на деоккупированных территориях.

Об этом он сказал в интервью, обнародованном в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о братских могилах и стихийных захоронениях убитых российскими оккупантами украинцев, Монастырский рассказал: "Если мы говорим о Донецкой области, то теперь на деоккупированных территориях мы обнаружили 268 тел, из них идентифицировано 175. То есть чуть больше половины".

Видео дня

В Харьковской области, отметил он, найдено 765 тел, из них предварительно идентифицировано 453.

"На Херсонщине, пока там, фактически, немного населенных пунктов, которые именно полиция взяла под контроль, - это выявлено 44 тела, из которых только три пока идентифицированы", - сказал министр.

Монастырский пояснил, что сложность с идентификацией состоит в том, что фактически все экспертизы проводятся через ДНК-анализ, ведь "визуально установить сходство сейчас уже почти невозможно".

"Отбирается ДНК этих тел, идут запросы родственников о пропавших... Потом родственники сдают ДНК, и идет сравнение. В случае, если есть сочетание, тогда мы можем говорить, что идентифицировано то или иное лицо", - рассказал чиновник.

По его словам, сейчас очередь на ДНК-экспертизу составляет в среднем два месяца.

Ситуация на освобожденных территориях Украины - важнейшие новости

Как писал УНИАН, 26 октября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что на только что освобожденных от российских оккупантов территориях Украины эксгумировали около тысячи тел погибших.

Отмечается, что "открываются шокирующие факты зверств оккупантов: среди погибших не только военные, но и гражданские - взрослые и дети".

Стоит отметить, что Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление в конце августа. 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что была освобождена почти вся Харьковская область.

Также армия Украины освободила ряд населенных пунктов в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Вас также могут заинтересовать новости: