Среди погибших не только военные, но и гражданские - взрослые и дети.

На только что освобожденных от российских оккупантов территориях Украины эксгумировали около тысячи тел погибших.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram.

Отмечается, что Офис уполномоченного по пропавшим без вести отрабатывает локации на только что освобожденных от оккупантов территориях.

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"В результате поисковой работы уже эксгумировали около тысячи тел погибших героев и мирных граждан. В частности, почти 450 в Изюме - на месте одного из самых массовых захоронений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "открываются шокирующие факты зверств оккупантов: среди погибших не только военные, но и гражданские - взрослые и дети".

"Но точные данные станут известны только после экспертизы", - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что работа идет в сотрудничестве с силовыми структурами, пиротехниками и поисковыми группами, созданными при областных военных администрациях.

Массовые захоронения в Харьковской области

6 октября начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что на деоккупированной части Харьковской области обнаружили тела 534 убитых россиянами гражданских.

Речь идет о телах 226 женщин, 260 мужчин, 19 детей (у 13 из них пол не установлен) и 29 людей, чей пол не установлен. Он сказал, что это с учетом массового захоронения в городе Изюм, где было изъято 447 тел.

17 октября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что на деоккупированной территории Харьковщины уже фактически эксгумировали более 600 тел погибших, но их не сразу удается идентифицировать.

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