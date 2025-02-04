Украина ждет поддержки Дональда Трампа, неся тысячи потерь и дезертирства, держа линию обороны против России.

Война на истощение напрягает украинскую армию. Проблемы становятся все более очевидными, пишет Politico.

Украинский боевой медик Анастасия добровольно вступила в армию в 2022 году. Она не имела военного или медицинского опыта, но стремилась помогать раненым украинским бойцам в тыловых госпиталях, избегая непосредственного участия в боевых действиях.

Осенью прошлого года, находясь в отпуске на лечении, она узнала, что ее перевели в одну из самых горячих точек войны - под Курахово на востоке Донецкой области.

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"На момент прибытия я даже не имела начальной военной подготовки. Мое прежнее командование подделало мои документы", - рассказала Анастасия. Военные отвергают эти обвинения.

Анастасия отметила, что ее новые собратья помогают добираться: "В этой новой бригаде водители научили меня собирать оружие и очень поддержали".

Похожие истории происходят по всей Украине, поскольку армия пытается восполнить кадровый дефицит, вызванный изнурительной войной.

11 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ о переводе в Сухопутные войска более 5 тысяч военнослужащих Воздушных сил. Это решение вызвало беспокойство, ведь Украина жертвует высококвалифицированными специалистами, которых трудно заменить.

"Украина не просто теряет деньги - у нее заканчиваются люди", - отметил госсекретарь США Марко Рубио.

Растет количество плохо подготовленных и истощенных солдат, дезертиров, возникают трудности с набором новых военных, а также продолжаются аресты опытных командиров.

Эта ситуация становится политическим вызовом для Киева, поскольку Украина стремится доказать международным партнерам, что ее поддержка оправдана.

Проблемы командования

Украинское военное командование сталкивается с критикой, поскольку пытается перейти от советской модели управления к западным стандартам.

"Современная война требует инициативных офицеров, готовых к риску, а не бюрократов", - отметил британский военный эксперт Глен Грант.

Анастасия подтверждает это: "При командовании Сырского штаб стал группой лоялистов, которые отчитываются только о победах, несмотря на потери".

Генштаб Украины отверг обвинения, заявив, что жизнь военных является приоритетом. В то же время там признали наличие случаев дезертирства, над решением которых работают.

Тяжелые потери

По словам президента Украины Владимира Зеленского, с начала полномасштабного вторжения погибли более 43 тысяч украинских военных, а более 370 тысяч получили ранения. Потери российской армии оценивают в сотни тысяч человек.

Тем не менее, война истощает Украину. С мая Россия захватила около 2800 квадратных километров территории, а сейчас давит на Покровск.

Командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что проблемы на фронте вызваны тем, что Генштаб ставит перед подразделениями нереалистичные задачи.

Военный эксперт Тарас Чмут отмечает:

"На бумаге есть армия, оружие, техника - а фронт трещит из-за хаоса в командовании".

Украинские спецслужбы недавно арестовали двух генералов за ненадлежащую защиту Харьковской области. Некоторые депутаты считают эти аресты политически мотивированными.

Также есть критика относительно подготовки новобранцев. Они часто попадают в новые бригады без опыта, что приводит к потерям.

"Если солдат попадает в опытное подразделение, он пытается остаться там любой ценой. Если же его отправляют в бой без подготовки - он или погибает, или дезертирует", - отмечает Филимонов.

Несмотря на трудности, Украина реформирует армию, переходя к западной модели командования, уменьшая бюрократию и цифровизируя процессы.

Анастасия, несмотря на несправедливость своего перевода, остается на фронте: "Я могла бы уйти, но это не мой путь. Я нужна ребятам".

Война в Украине - новости

Ранее старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший сержант Петр Гайдащук рассказал, что российские войска не оставляют попыток выбить Силы обороны Украины с территории Курской области РФ, однако сейчас ситуация довольно стабильная.

Между тем США в эти выходные возобновили поставки американского оружия в Украину после недавнего приостановления. Как писал Reuters, Белый дом "отказался от своей первоначальной оценки о прекращении всей помощи Украине".

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