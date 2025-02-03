Бронетехнику враг преимущественно использует для доставки штурмовых подразделений и все реже для огневой поддержки этих подразделений.

Российские войска не оставляют попыток выбить Силы обороны Украины с территории Курской области РФ. Враг использует там, в частности, бронетехнику, дроны и артиллерию.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший сержант Петр Гайдащук. По его словам, сейчас ситуация в зоне ответственности бригады является довольно стабильной – украинским защитникам удается отражать вражеские атаки и удерживать оборону занятых ранее позиций.

"Противник использует артиллерию, дроны, бронетехнику. Бронетехника преимущественно используется для доставки штурмовых подразделений и все реже для огневой поддержки этих подразделений. То есть благодаря опыту наших десантников, управляемости подразделениями и хорошо построенной обороне в зоне ответственности нашей бригады нам удается удерживать позиции и отражать попытки штурмов, потому что сейчас мы находимся в обороне", – пояснил Гайдащук.

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Говоря о присутствии на территории Курщины северокорейского контингента, офицер сказал, что сейчас военные не наблюдают там войск КНДР.

"Точнее сказать, мы не наблюдаем той тактики, которая была присуща северокорейским подразделениям. То есть в отличие от россиян, они применяли тактику больших человеческих волн. Это до полусотни людей, которые без бронетехники двигались по 10-15 километров в направлении наших позиций. И выходя там на на расстояние удара штурма, эти военнослужащие могли просто в полный рост бежать в направлении наших позиций, несмотря на те потери, которые там наносила им наша артиллерия, наши дроны", – продолжил он.

По словам Гайдащука, во время штурмов войска КНДР переступали через своих раненых и тела убитых, чтобы добраться до позиций Сил обороны Украины. Но в зоне ответственности его бригады попытки сил РФ и КНДР прорваться результатов не принесли.

"Нам удавалось и удается наносить противнику достаточно большие потери", – добавил военный.

Война в Украине: это стоит знать

На территории Курской области РФ не утихают вражеские штурмы, однако сейчас российские захватчики используют заметно меньше техники. Как отметили в подразделении РУБпАК "Pentagon" 225 отдельного штурмового батальона, это может свидетельствовать о ресурсных трудностях или изменении тактики противника.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам на территории РФ. В частности, были атакованы Астраханский газоперерабатывающий завод и Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, что подтвердили в Генштабе ВСУ. Эти объекты являются производителями большого количества топлива для российской оккупационной армии.

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