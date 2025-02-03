Поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от своей первоначальной оценки о прекращении всей помощи Украине.

Соединенные Штаты Америки возобновили поставки военной помощи Украине после короткой паузы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, поставки американского оружия в Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, но были возобновлены в эти выходные, когда администрация президента США Дональда Трампа обсуждала свою политику в отношении Украины. Два собеседника журналистов заявили, что поставки помощи возобновились после того, как Белый дом "отказался от своей первоначальной оценки о прекращении всей помощи Украине".

Неназванный американский чиновник рассказал, что в администрации Дональда Трампа есть определенные фракции, которые расходятся во мнениях относительно того, до какой степени США должны продолжать поставлять оружие Украине из американских запасов.

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"Прекращение поставок американского оружия ограничит способность Киева воевать и поставит его в менее выгодную переговорную позицию на мирных переговорах. Неизвестно, признает ли администрация Трампа официально приостановление и последующее возобновление поставок", – акцентирует агентство.

С момента инаугурации Дональда Трампа США не объявляли о выделении военной помощи Украине. В то же время считалось, что поставки, санкционированные Джо Байденом, будут продолжаться месяцами из-за отставания от графиков. И необъявленная ранее короткая пауза является "первым внешним признаком интенсивности дебатов в администрации Трампа", отмечают авторы.

"Администрация Трампа не послала четкого сигнала о том, будет ли она продолжать оказывать значительную военную помощь Украине в ее борьбе против полномасштабного российского вторжения", – говорится в материале.

Помощь США Украине: другие новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет предложить Украине соглашение о предоставлении военной помощи в обмен на редкоземельные металлы страны. Кроме того, американский лидер обвинил Европу в том, что она не оказывает достаточно помощи Киеву.

Между тем Reuters пишет, что в течение 2024 года США предоставили Украине только половину обещанной за год военной помощи и около 30% обещанной бронированной техники. Отмечается, что эти задержки приходятся на последние месяцы каденции предыдущего президента США Джо Байдена и именно в это время потеряла почти всю территорию, которую вернула во время контрнаступления 2023 года.

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