Подтверждено уничтожение по меньшей мере 4 оккупантов, еще 5 были ранены.

Украинские пограничники из бригады "Гарт" поразили транспортные средства, антенны связи, гаубицу Д-20 и укрытие личного состава российских оккупантов на Волчанском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ показали соответствующее видео.

По данным пограничников, подтверждено уничтожение по меньшей мере 4 оккупантов, еще 5 были ранены.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал о тактике россиян на Харьковщине. По его словам, враг движется и по посадкам, и по лесопосадкам.

Как сказал военный, оккупанты применяет тактику комбинированных атак. В частности, это использование легкобронированной и бронированной техники для оперативного и быстрого прорыва боевых порядков, заброска штурмовой пехоты на переднюю линию и поэтапное пешее накопление.

Также УНИАН сообщал, что, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, сейчас Силы обороны сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян.

По словам военного, боевые действия требуют постоянного обновления ресурсов.

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