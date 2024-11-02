По словам главнокомандующего Вооруженных сил, боевые действия требуют постоянного обновления ресурсов.

Вооруженные силы Украины сейчас сдерживают одно из самых мощных наступлений российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения. Об этом после встречи с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений.

"Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. ... Чехия является преданной союзницей Украины и стала инициатором ряда критически важных инициатив, среди которых стоит отметить коалицию по развитию возможностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационной коалиции и коалиции интегрированной системы ПВО/ПРО", - написал Сырский.

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Главнокомандующий также поблагодарил Ржегци "и, в его лице, правительство и народ Чешской Республики за поддержку Украины" и выразил надежду на продолжение практической реализации действующих инициатив.

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Ситуация вокруг Курахово осложняется, РФ задействовала огромные ресурсы. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Отмечается, что ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию всеми возможными силами, но пока это не удается.

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