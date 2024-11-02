Захватчики имеют преимущество в воздухе, а также в артиллерийских боеприпасах, проинформировал главком ВСУ.

Россия ведет активные штурмовые действия на нескольких направлениях фронта. У врага есть преимущество в воздухе и артиллерии.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном.

"Проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая остается сложной. Враг не прекращает штурмовые действия на нескольких направлениях, используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия, а также имеет значительное преимущество в артиллерийских снарядах", - заявил Сирский.

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Кроме того, генералы подробно обсудили насущные потребности Сил обороны Украины для сдерживания российских оккупантов и следующие этапы военной поддержки. Браун заверил в полной поддержке США Сил обороны Украины и продолжении практической помощи в борьбе с российским агрессором.

Война в Украине - актуальные новости с фронта

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины в первый день ноября обезвредили на фронте 1270 солдат оккупационной армии. Впрочем, враг не прекращает штурмовых действий.

Проект DeepState сообщил, что российские захватчики оккупировали поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области, продвинулись в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов.

В то же время ISW отмечает, что украинские воины продвинулись к северу от Суджи Курской области. В Глушковском районе наблюдается некоторое затишье.

В то же время New York Times пишет, что Украине хватит солдат еще максимум на год войны.

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