По словам Федоренко, враг движется и по посадкам, и по лесопосадкам.

В Харьковской области ведутся активные боевые действия и работа по выбиванию противника из Кругляковки и стабилизации ситуации. Враг применяет там комбинированные атаки, говорит командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Как действует враг? Это комбинированные тактики. Первое – применение легкобронированной, бронированной техники. Им надо оперативно и быстро прорывать боевые порядки, пытаться забросить штурмовую пехоту на переднюю линию. И также это поэтапное пешее накопление", – заявил он в интервью NV.

По словам Федоренко, враг движется и по посадкам, и по лесопосадкам – делает это "двоечками", чтобы по оккупантам было сложнее отработать артиллерией.

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"И в "лучших традициях" советских войск Второй мировой войны – перебегают в чистом поле по 8-10 человек. Они перебегают цепью, Силы обороны из 10 ликвидируют 9, один добежал. Следующая партия – бегут, восемь ликвидировано, двое добежали. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше [выживает и собирается] до тех пор, пока противник не добегает до позиций, которые вблизи наших, перегруппировывается и пытается выбивать Силы обороны", – добавил военный.

При этом Федоренко подчеркнул, что "давление они на текущий момент только наращивают, точно не уменьшают".

Война в Украине: вы могли это пропустить

24 октября российские оккупационные войска нанесли удар по отделению "Новой почты" в Алексеево-Дружковке Донецкой области. Погибли два человека.

В то же время на передовой оккупанты продвинулись в Селидово Донецкой области. Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что россияне совершили очередное военное преступление, расстреляв четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины вблизи этого города.

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