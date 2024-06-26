Бои шли к северу от Харькова, отметили в американском Институте изучения войны.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и наши воины продвинулись в городе Волчанск (Харьковская область).

Защитники украинского государства в этом населенном пункте недавно немного продвинулись вдоль улицы Соборной, сообщает американский Институт изучения войны ISW, ссылаясь на кадры с геолокацией.

"Украинские войска недавно продвинулись в пределах Волчанска (к северо-востоку от Харькова) на фоне продолжающихся боев на севере Харьковской области 25 июня... бои продолжались к северу от Харькова возле Липцев и Глубокого и к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Тихого...", - поделились аналитики.

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Противники начали активно наступать в Харьковской области в начале мая и смогли недалеко от границы захватить несколько населенных пунктов. В начале июня спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что наши бойцы держат под контролем около 70% Волчанска.

Позже сообщалось, что враги в этом городе оказались в ловушке - попали в окружение на территории агрегатного завода. По словам соучредителя DeepState Романа Погорелого, точно неизвестно, сколько оккупантов попали в ловушку.

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