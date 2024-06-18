Сейчас даже защитники Украины не могут назвать точное число врагов, которые оказались в окружении в Волчанске, подчеркнул аналитик.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и сейчас неизвестно точное число россиян, которые попали в окружение в городе Волчанск (Харьковская область) на территории агрегатного завода.

Как только противников окружили на предприятии, информацией начали спекулировать, рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире канала "Эспрессо". "Назывались разные данные насчет их пребывания на этом заводе. Кто-то утверждал, что это уже не новость, потому что они там якобы находились уже три дня", - отметил эксперт.

Аналитик добавил, что захватчики на предприятии начали скапливаться еще в начале активного наступления РФ в Харьковской области, которое стартовало в середине мая. "Продолжается этот процесс и сегодня. Были попытки и прорваться на завод. Части пехоты оккупантов это удалось. Даже недавно на завод смогла прорваться вражеская МТ-ЛБ с боеприпасами, водой и продовольствием", - добавил собеседник.

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Погорелый подчеркнул, что сейчас даже украинские воины не могут назвать точное число оккупантов, которые окружены на предприятии. "...Несколько дней назад звучали количество в 30-40 оккупантов. Потом 100-200, еще позже в СМИ начали говорить о 400-500 оккупантах. Они постоянно пытаются прорваться с завода. Впрочем, из-за того, что наши бойцы взяли под огневой контроль проходы с завода, им это не удается", - сказал он.

В центре внимания Волчанск - новости, которые сегодня стоит знать

Российские оккупанты в начале мая начали активно двигаться вперед в приграничной части Харьковской области, захватили несколько населенных пунктов, а также взяли под контроль часть Волчанска. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в начале июня поделился, что защитники Украины контролируют около 70% этого города.

По словам полковника запаса Вооруженных сил Украины Петра Черника, в Волчанске противникам не удалось развернуть на самом деле большой плацдарм. Позже стало известно, что россияне попали в окружение на территории волчанского агрегатного завода.

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